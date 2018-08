Mand fundet med knivstik i låret på Amager

En mand er søndag eftermiddag blevet fundet med knivstik i låret i Sundbyvesterparken på Amager.

Det oplyser efterforskningsleder ved Københavns Politi Jesper Boysen.

Manden, der er 18 år gammel, er umiddelbart herefter blevet bragt til hospitalet og er ikke i kritisk tilstand.

Sundbyvesterparken på Amager er blevet afspærret i søgen efter spor.

Politiet er ved afhøre både vidner og forurettede og kan derfor ikke oplyse yderligere kort før klokken 20 søndag.

- Vi arbejder på stedet derude, og det gør vi naturligvis for at sikre beviser, men det er for nyt til, at jeg kan sige noget, siger efterforskningslederen.

Det er endnu ikke lykkedes at finde frem til en gerningsmand.