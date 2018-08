Teltpløk blæste væk og ramte mand i halsen

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Det er et år siden, at Ingrid Walls datter forsvandt i en ubåd. Nu glæder hun sig over, at mennesker fra hele verden vil tage del i familiens sorg, når der fredag bliver løbet for Kim Wall.