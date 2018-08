Slikbutik stopper salg af lattergas som rusmiddel

Slikbutikkens farvestrålende rækker af bland-selv-slik er ikke det, som tiltrækker de unge. Frem for de syrlige vingummier og chokolade er det små sølvpatroner med lattergas, som bliver rakt over disken i Slikparadiset I Nykøbing.

Men lattergassen bør kun høre til i kategorien som lækkerbisken, når det handler om at fylde flødeskumsflasken op. Lattergassen kan nemlig have både akutte og kroniske konsekvenser.

Carina Nielsen fra Kraghave på det vestlige Falster var inde for at købe slik i Slikparadiset, da hun stødte på lattergaspatroner med en vis undren.

Adspurgt til patronere lød svaret bag disken, at mange unge køber dem for en hurtig rus. Det fik hende til at dele sin forargelse på Facebook, der siden førte til, at butikken stoppede for salget.

De små sølvpatroner kan blive inhaleret gennem en ballon eller direkte fra patronen for at få en kort rus på få sekunder til enkelte minutter.

Hvis lattergas bliver solgt som rusmiddel, er det både ulovligt og kan være farligt at indtage ifølge Produktlovens §§ 4 og 5, der fortæller, hvornår et produkt er sikkert uden risiko sikkerheds- eller sundhedsmæssig fare.

»Det er ikke harmløst,« fortæller overlæge Søren Bøgevig fra Giftlinjen på Bispebjerg Hospital og forklarer:

»Der er både de umiddelbare effekter og de langsigtede effekter. Der er eksempler på udvikling af kronisk misbrug, om end de kun udgør en lille del af de henvendelser, Giftlinjen har modtaget omkring lattergas. Her kan der efter få ugers intenst misbrug indtræde alvorlige og også blivende symptomer.«

Lattergaspatronerne er populære på festivaler. Foto: Thomas Borberg/Polfoto.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan et stort eller kontinuerligt brug af ren lattergas forårsage neurologiske skader pga., lattergassen påvirker omsætningen af B12 vitamin.

Derudover kan der ved brug, uanset hyppighed, være risiko for manglende ilt til hjernen, som kan føre til kvælning.

Natklub får bøde på 10.000 kroner for salg af lattergas

På trods af de mulige farer er lattergas et stigende problem ifølge farmaceut Lotte Høgberg, ligeledes tilknyttet Giftlinjen.

I 2011 var der så godt som ingen henvendelser om lattergas. Hvert år i løbet af de sidste 3-4 år har der været 10-20 henvendelser om akutte eller kroniske forgiftningssymptomer. Alene i løbet af 2018 har der været 27 henvendelser.

Patronerne har især været populære på festivaler eller diskoteker, hvor de bliver kombineret med alkohol. En farlig blanding ifølge Søren Bøgevig.

»Risikoen for at der opstår rigtig uheldige episoder stiger, når man blander rusmidler, særligt når de har samme type virkning. Det er der, man nemmere holder op med at trække vejret, falder om og besvimer, og man ikke kan tage vare på sig selv eller holde styr på sin vejrtrækning. Men langt de fleste slipper godt fra det. Det er ikke dødeligt hver gang, men der er en risiko.«

Politi skal bremse salg af lattergas til misbrugere

Den stigende tendens er bekymrende, vurderer han. Det skyldes bl.a. den nemme adgang til patronerne. Risikoen for uheldige episoder stiger i takt med antallet af dem, som bruget det.

Det kan være svært at afgøre, hvornår patronerne bliver solgt for det lille sus, eller om det er til flødeskumsflasken.

I butikker som Imerco kan du nemt købe en pakke med 10 lattergaspatroner til 70 kroner. Hvis de bliver solgt sammen med crackers, der alene har til formål at åbne for at inhalere, er det ulovligt.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at de siden 2015 til i dag har haft 16 sager om ulovligt salg. I 13 af sagerne har det ført til påbud om at stoppe salget, eller butikkerne har selv frivilligt stoppet salget.