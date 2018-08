Butiksindehaver dømt for at stikke teenager en lussing

En automat, der kan forveksle eksempelvis en 50-øre med en 10'er, var omdrejningspunktet i en usædvanlig sag, som tirsdag blev afgjort ved Retten i Sønderborg.

Her blev en 49-årig butiksindehaver idømt 14 dages betinget fængsel for at have slået en teenager i ansigtet, skriver Fyns Stiftstidende.

Sagen tog sin begyndelse tilbage i januar, hvor en 14-årig dreng sammen med to kammerater ville trække varer i den føromtalte automat, der stod uden for en butik i Faaborg.

Igennem længere tid havde butiksindehaveren kunnet konstatere, at flere skolebørn havde fundet ud af, at de kunne nøjes med at betale mindre for varerne ved at bruge småmønter og dermed bevidst snyde automaten.

Med den mistanke i baghovedet valgte den 49-årige butiksindehaver at konfrontere den 14-årige, som han mistænkte for at snyde, idet han fandt en fem-cent i automatens returbakke.

Den 14-årige nægtede dog pure beskyldningen, hvorefter butiksindehaveren ifølge drengen stak ham en lussing.

Forklaring blev i retten støttet af en af kammeraterne, en 13-årig dreng, som overværede hændelsen. Selv har butiksindehaveren afvist, at han slog drengen.

Ifølge Fyns Stiftstidende forklarede han i stedet, at han muligvis kom til at ramme drengen i baghovedet, da han ville standse ham, fordi han satte i løb.

»Jeg ville tage drengene med ind i butikken, ringe til deres forældre, og bede dem forklare børnene, at de skal betale fuld pris for varerne,« lød det bl.a. fra den 49-årige i retten ifølge mediet.

Den nu 15-årige dreng har i løbet af retssagen afvist, at han snød den pågældende dag. Han erkendte dog, at han tidligere har betalt med 50-ører fremfor 10'ere i automaten.

Ved Retten i Sønderborg mente dommeren ifølge Fyns Stiftstidende, at butiksindehaverens forklaring lød konstrueret, men mente derimod, at den nu 15-årige dreng var troværdig, idet han havde fortalt sin mor om episoden umiddelbart efter, ligesom han meldte episoden til politiet og ikke overdramatiserede sin forklaring i retten.

Den 49-årige valgte at modtage dommen, der ikke skal afsones, hvis han holder sig fra at begå lignende kriminalitet i et år.