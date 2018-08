Lokomotivfører dømt for kørsel med tårnhøj promille - havde vin i termokande

Da et Arriva-tog en aprildag sidste år pludselig begyndte at sagtne farten på en tur fra Aarhus mod Silkeborg, reagerede kontrolcenteret og tog kontakt til føreren af toget.

Den efterfølgende samtale gav anledning til, at man fra Arrivas side tog kontakt til politiet, der sendte en patrulje til togstationen i Silkeborg.

Man mistænkte nemlig føreren for at være spirituspåvirket. Og en alkometertest bekræftede, at der var hold i anklagen.

En efterfølgende blodprøve viste, at lokomotivføreren havde en promille på minimum 1,95. Samtidig havde man fundet en termokande med vin i førerhuset.

Politikreds: Nu ser vi flere narkobilister end spritbilister

Ifølge Kræftens Bekæmpelse får en gennemsnitlig person ved en promille på 1,5 udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Med andre ord har centralnervesystemet ved en sådan promille fået nok.

Bevæger promillen sig derimod op på 2,0 reagerer kroppen ifølge organisationen med udtalte forgiftningssymptomer og manglende selvkontrol.

Det var om eftermiddagen den 6. april 2017, at den 59-årige lokomotivfører fra Aarhus-området blev anholdt og sigtet for spirituskørsel og sidenhen fyret af Arriva.

Nye regler om alkolåse skal holde spritbilister fra flasken

I denne uge er han ved retten i Aarhus blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at have ført Arriva-toget med for høj promille samt for at have bragt både passagerer og andres liv i fare, skriver Midtjyllands Avis.

Derudover har han mistet retten til at føre tog i et år og skal gå i alkoholbehandling, hvis Kriminalforsorgen kræver det.

Undervejs i retssagen spurgte anklageren fra Midt- og Vestjyllands Politi ind til den konkrete togtur.

»Jeg kan ikke huske noget fra turen. Formentlig både på grund af alkohol og på grund af min sygdom - posttraumatisk stress. Jeg har ikke et problem med alkohol. Jeg har ført tog i 30 år, og jeg har aldrig tidligere været spirituspåvirket i mit arbejde,« forklarede den 59-årige i den forbindelse ifølge Midtjyllands Avis.

Ny undersøgelse: Hver femte mand risikerer at blive spritbilist

Den 59-årige lokomotivfører oplyste i samme ombæring, at han gentagne gange angiveligt har oplevet folk begå selvmord og overværet selvmordsforsøg, mens han har siddet i førerhuset.

Det er sjældent, at togførere bliver taget for spirituskørsel. Således måtte anklageren tilbage til 2006 for at finde en sag, hvor en lokomotivfører var blevet dømt for at have kørt med en for høj promille.