Amerikansk politi advarer ofte om børneporno i Danmark

Eksperter ser gode grunde til, hvorfor et nyt socialt initiativ fra folkekirken kan ende med at blive et folkeligt comeback for kirken. Men faktisk er det ikke første gang, at kirken kaster sig ud i at hjælpe børn og familier. Ikke alle mener dog, det er en god idé, at kirken hjælper gravide, par i krise og børn med for meget skærmtid.