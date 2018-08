Pas på speederen: Politiet er på jagt efter fartsyndere i hele Europa

Man kan med fordel lette højre fod fra pedalen denne uge.

Politiet har mandag sat ind med en indsats mod hastighedsovertrædelser over hele landet. Det er en del af en fælleseuropæisk indsats.

Det er især på landevejene, der bliver kørt for stærkt, og det er også her, der sker flest alvorlige ulykker, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Det er kombinationen af modkørende og krydsende trafik og tilstedeværelsen af bløde trafikanter, der skaber de farlige situationer på landevejene.

»Hvert år bliver politiet kaldt ud til trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken,« siger Christian Berthelsen, fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Og trods politiets jævnlige indsatser på området er budskabet tilsyneladende ikke trængt ind hos alle trafikanter.

Mandag har Nordsjællands Politi efter eget udsagn fanget en »vanvidsbilist«, der kom kørende ad Nordre Strandvej i Helsingør i en byzone med 134 km/t. - det vil sige 84 km/t for meget i forhold til hastighedsbegrænsningen.

»Når sådan en vanvidsbilist bliver snuppet, har det været en virkelig god dag for ATK-fartkontrollen, for sådan nogle bilister skal vi ikke have i trafikken,« konstaterer politikredsen på Twitter.

Den igangværende indsats løber fra mandag og indtil den 12. august. Det er det fælleseuropæiske politisamarbejde på færdselsområdet, der går under navnet Tispol, som står bag indsatsen.