Dommer var inhabil i sag om håndgranat mod rockerborg

En dommer var inhabil, da vedkommende i marts sidste år var med til at idømme en 33-årig mand forvaring for at kaste en håndgranat mod Black Armys klubhus i Herning og for at skyde en mand.

Mandag har Vestre Landsret derfor ophævet dommen og sendt sagen tilbage til byretten.

Det oplyser landsretten på sin hjemmeside.

Manden blev i Retten i Herning dømt i et nævningeting, der består af seks nævninger og tre juridiske dommere.

Men ifølge Vestre Landsret var den ene af de juridiske dommere inhabil, og sagen skal derfor starte forfra ved et nyt nævningeting.

Den ene dommer havde nemlig tidligere i sagsforløbet besluttet, at mandens varetægtsfængsling skulle forlænges, da der var "særlig bestyrket mistanke" om, at han var skyldig i at have fremkaldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Når en dommer har vurderet, at der er særlig bestyrket mistanke mod en person i forbindelse med varetægtsfængsling, kan den samme dommer ifølge retsplejeloven ikke, når sagen kommer for retten, være med til afgøre vedkommendes skyld.

I byretten erkendte den 33-årige, at han havde kastet håndgranaten mod Black Armys klubhus. Han forklarede det med, at han var utilfreds med bandens tilstedeværelse i Herning.

Ingen kom til skade ved granatkastet, men i retten kom det frem, at håndgranaten er dræbende på 16 til 18 meters afstand.

Den indeholdt ifølge anklagen 3000 stålkugler, og eksplosionen skadede biler og bygninger i en afstand af 55 meter.

Han blev også dømt for en skudepisode omkring en måned efter angrebet mod klubhuset. Den 16. januar 2017 skød den 33-årige ifølge dommen mod en mand på en adresse i Hatting nær Horsens.

Et skud ramte offerets højre underben, et skud venstre underben og et tredje ramte venstre lår. Et fjerde skud ramte den sofa, som offeret, der er tidligere medlem af Hells Angels, sad i.

Skuddene har givet den ramte mand varige mén i form af nedsat førelse i foden og varige nerveskader.

Den 33-årige blev idømt forvaring for at volde nærliggende fare for andres liv og førlighed. Forvaring og fængsel på livstid er de to eneste tidsubestemte straffe i Danmark.

Han ankede dommen for at blive frifundet for at have voldt fare for andre og for at få en tidsbestemt straf.