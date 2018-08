Forsvaret har indstillet stor eftersøgning af mand i Faxe Bugt

Bitcoin er gået fra at være et anliggende for nogle få, trætte programmører til et større investeringsredskab. En enkelt bitcoin havde i januar sidste år en værdi på omkring 1000 dollars – i dag er den mere end ti gange så meget værd. Fremkomsten af onlinebørser som CoinBase og Bitstamp har været med til at gøre det nemt for andre end it-nørder at tjene penge på dette kryptofænomen.