Politiet undersøger anmeldelse om vold mod lille pige på strand

Lokalpolitiet i Esbjerg efterforsker mandag en anmeldelse fra et vidne, der mener at have set en mand være voldelig over for mindst én pige på Hvidbjerg Strand ved Blåvand søndag aften.

Manden var ifølge anmelderen, en kvindelig løber, i selskab med tre piger, som vurderes at være mellem 6 og 10 år.

Vidnet har anmeldt, at hun observerede manden slå den ældste pige flere gange i ansigtet, så pigen blødte fra næsen. Han trykkede angiveligt også hendes ansigt ned i sandet, fortæller Ole Hillerup, politikommissær ved Esbjerg Politi, til TV 2.

Derudover mener anmelderen at have set en anden af pigerne bløde fra munden. Manden beskrives som værende en tysk turist på 40-50 år. Han havde sort hår og var iført badebukser og grøn trøje.

»Under optrinnet prøver flere at stoppe det. Da en tysk kvinde til sidst taler til ham, holder han igen i sit forehavende,« fortæller Ole Hillerup til TV 2.

Episoden skal være sket omkring kl. 18.50 ved badebroen ved Hvidbjerg Strand. Manden var ikke at finde på stedet, da politiet nåede frem.

I forbindelse med sagen har politiet efterlyst en sort Volvo med nummerpladsen BKU 9031, rapporterer JydskeVestkysten.

I efterforskningen er politiet i kontakt med forskellige campingpladser og udlejningsbureauer for at finde frem til manden. Det er dog ikke nogen let sag, da der er mange tyske turister i landet i øjeblikket.

Tiden kan desuden være afgørende for opklaringsarbejdet. Hvis pigerne har sår, som når at hele, bliver politiet nødt til at basere sagen alene på vidneforklaringer, siger Ole Hillerup.

Jyllands-Posten har forsøgt at få en kommentar fra politiet.