Forsøgte af flygte to gange: 41-årig mand anholdt efter mislykket flugt på jetski

Lørdag eftermiddag fik Østjyllands maritime politi øje på en mandlig jetskifører, som, tæt på land, sejlede med for høj fart ud for Åstrup Strandvej i Aarhus Bugten. Det oplyser Østjyllands Politi.

Da patruljen gjorde tegn til, at manden skulle stoppe, valgte han i stedet for at stikke af. Politiet satte efter og jagtede den mandlig jetskifører i et kvarter, før han væltede i Løgten Bugt, hvor politiet kunne anholde ham.

Der var tale om en 41-årig mand. Da politiet havde fået manden på land, forsøgte den 41-årige igen at stikke af. Han blev dog hurtigt pågrebet igen.

En alkometertest viste, at manden var påvirket af alkohol, og han blev sigtet for spritsejlads, for at sejle for tæt på kysten, for ikke at have den rette forsikring og for ikke at have medbragt sit vandscooterbevis. Derudover blev han sigtet for at forsøge at stikke af fra politiet.

I forbindelse med VM i sejlads har Østjyllands maritime politi oprustet for sikre sikkerheden til søs under begivenheden. Indtil nu er 11 blevet sigtet for ulovlig sejlads under VM.