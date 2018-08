Hele Rømø stod uden strøm efter brand i oldtidsby

Politiet og brandvæsnet rykkede søndag morgen ud til Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk, hvor et af oldtidshusene er nedbrændt.

Parken er et museum, som beskæftiger sig med jernalderen, og som bl.a. består af et område med rekonstruerede jernalderhuse. Syd- og Sønderjyllands Politis vagtchefs oplyste søndag morgen, at bygningerne stråtækte og ligger tæt, og at der derfor var risiko for, at branden kunne sprede sig.

Kort efter kl. 9 lyder det imidlertid, at branden er under kontrol, og at der ikke umiddelbart er risiko for spredning.

Branden har dog haft den effekt, at den nærliggende ø Rømø blev ramt af totalt strømnedbrud. Det skyldes, at der går højspændingskabler lige hen over brandstedet, hvor strømmen blev koblet fra.

Der bor ca. 647 indbyggere på den populære ferieø, og dertil kommer sommersæsonens mange turister. De måtte undvære strømmen i godt en time, før det lykkedes at få den genetableret kort før kl. 10.30.

Arbejdet med at udskifte kablerne kan dog fortsat give nogle udfald i strømmen på øen til søndag formiddag, oplyser politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog anmeldelsen om branden kl. 8.26. Der er endnu ikke kommet oplysninger frem om, hvordan den kan være opstået.

Naturen er imidlertid knastør efter flere nedbørsfattige og varme måneder, hvilket har ført til talrige naturbrande.

I maj, juni og juli har der været rekordmange af slagsen. I denne periode har Beredskabstyrelsen haft 2.091 udkald til naturbrande. Det er 3,5 gange så mange som gennemsnittet for den samme periode over de seneste fem år.

Selvom der er faldet en smule regn de seneste uger, har det langt fra været nok til at fylde vandreserverne. Således er der fortsat afbrændingsforbud i alle landets 98 kommuner.