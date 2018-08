Brand i populært sommerhusområde: Ilden er ude af kontrol

Politi og beredskab er lørdag formiddag rykket ud til en naturbrand, som er kommet ud af kontrol i Blokhus ved Vesterhavet.

Mindst to sommerhuse er brudt i brand ved Tobaksvej, Stumpen og Moreavej, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet uddyber, at der på grund af branden er »livsfare i området« og beder nysgerrige om at holde sig væk. Blokhus er et populært turistområde, der ligger ca. fem kilometer fra Fårup Sommerland.

»Ilden springer i klitterne og er ude af kontrol,« skriver politiet på Twitter.

Pirupshvarrevej er spærret ved Tobaksvej og der er kun adgang for Politi og brandvæsen. Ilden springer i klitterne og er ude af kontrol. #politidk— Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 4, 2018

Foto: Local Eyes

Til Ekstra Bladet fortæller politikredsens vagtchef, at der er risiko for, at branden breder sig yderligere.

»Det startede som en naturbrand, og nu har det bredt sig til minimum to sommerhuse midt i et sommerhusområde. Vi arbejder deroppe, og vi har flere patruljer tilstede. Brandvæsnet er også i stort tal deroppe,« siger Karsten Højrup Kristensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Beredsskabsstyrelsen nordjylland er til stede med 14 mand, autosprøjte, slangegruppe og to tankvogne.

I maj, juni og juli har der været rekordmange naturbrande. Fra maj til juli har Beredskabstyrelsen haft 2.091 udkald til naturbrande. Det er 3,5 gange så mange som gennemsnittet for den samme periode over de seneste fem år.

Naturen er knastør efter flere nedbørsfattige måneder, og således er der fortsat afbrændingsforbud i alle landets 98 kommuner.