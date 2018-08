50-årig dømt for »ærekrænkende« video af fynsk politiassistent

Fredag blev der sat foreløbigt punktum i en usædvanlig sag, hvor en 50-årig mand har stået anklaget for bagvaskelse af en politiassistent fra Fyns Politi.

Retten i Svendborg nåede frem til en dom på 60 dages betinget fængsel til manden, som ifølge anklageren havde lagt en »ærekrænkende« video af politiassistenten op på Facebook og Youtube, skriver anklagemyndigheden på Twitter.

I videoen kunne man, rapporterer Ekstra Bladet, se nærbilleder af politiassistenten som var på arbejde med en ATK-bil, der foretog automatisk trafikkontrol. Også politimandens fulde navn var opgivet.

På den 15 minutter lange optagelse blev det hævdet, at politiassistenten havde overfaldet manden og gjort unødigt brug af peberspray. Det skete i forbindelse med, at manden troede, han var blevet blitzet i en fartkontrol.

Herefter havde betjenten ifølge oplysningerne i videoen lavet en falsk voldsanmeldelse samt afgivet falsk forklaring i retten, rapporterer avisen.

Manden valgte at anmelde betjenten for vold, men Den Uafhængige Politiklagemyndighed har dog efterfølgende ikke fundet grund til at rejse en sigtelse mod politiassistenten.

Til gengæld skal den dømte ifølge Ekstra Bladet betale 30.000 kr. i torterstatning, hvilket er inden for den ramme, anklageren havde krævet.

»Det er noget af det groveste, jeg har set, hvor man har udsat en politimand, der bare har passet sit job, for en video af den her karakter med fuldt billede og navn,« siger anklageren, Brian Dyhdahl, til avisen.

Den dømte, som har nægtet sig skyldig i sagen, har bedt om tid til at tænke over, om han vil anke dommen. Han har ifølge sin forsvarer, Klaus Ewald, forklaret, at han ikke selv har produceret eller uploadet den film, som er udgangspunkt for tiltalen om bagvaskelse, omend hans egen »dokumentarfilm« indgår som en del af videoen.