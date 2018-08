Eksbokser blev forvekslet med svindler og hentet midt om natten

Først troede den tidligere professionelle bokser Kasper Bruun, at der var sket noget alvorligt med én af hans familiemedlemmer.

Kort efter gik det imidlertid op for ham, hvorfor politiet i virkeligheden var mødt op på hans adresse natten til fredag klokken 3.30.

Politiet var på jagt efter en svindler fra Pandrup og spurgte lokale borgere om hjælp til at finde ham. Da oplysningerne umiddelbart passede på Kasper Bruun, valgte politiet at banke på hans dør og erklære, at han var blevet tiltalt for bedrageri og svindel mod et ældre ægtepar.

Han skulle være mødt op i retten, og derfor blev han nu hentet af politiet, lød meldingen.

»I et kort øjeblik bliver jeg helt i tvivl om, om jeg har gjort noget forkert, men så får jeg forklaret dem, hvem det egentlig er, de leder efter, og siger, at de eksempelvis kan prøve at google ham«, siger Kasper Bruun til TV 2 Nord.

Efter en googlesøgning kunne politiet konstatere, at de havde fat i den forkerte mand. Det blev bekræftet af et tjek af hans CPR-nummer.

Kasper Bruun mener, at det er »for dårligt«, at politiet ikke havde bedre styr på situationen.

Han har valgt at gå ud med historien for at undgå eventuelle misforståelser.

Nordjyllands Politi har endnu ikke kommenteret oplysningerne.