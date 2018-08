En 71-årig mand er blevet fundet død torsdag aften klokken 17.40 ved Christiansminde på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Manden havde været ude for at sejle med sine venner, da de besluttede sig for at hoppe i vandet.

Her gav strømmen ham imidlertid problemer, og da han blev reddet op på land, var han afgået ved døden, lyder det fra politiet.

Politiet efterforsker i øjeblikket sagen som en drukneulykke, men har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.