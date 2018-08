36-årig mand anholdt i Kroatien: sigtet i »usædvanligt stor sag« om danske hjemmerøverier

Der var blevet udstedt en international retsanmodning for at finde ham, og nu er det lykkedes.

En 36-årig kroatisk statsborger er blevet anholdt i sit hjemland og siden afhentet af Sydøstjyllands Politi, oplyser politiet.

Manden er én af seks personer, der er blevet sigtet for blandt andet 26 hjemmerøverier, 10 indbrud og 10 kvalificerede frihedsberøvelser, der er blevet begået på Sjælland og i Sydøstjylland.

»Endnu en gang kan vi konstatere at det internationale politisamarbejde fungerer upåklageligt. Det gode samarbejde forhindrer, at gerningsmænd eller mistænkte kan gemme sig i deres hjemlande for at undgå straf«, siger politiinspektør fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver.

De seks personer er blevet sigtet for i alt 165 forskellige lovovertrædelser, og politiet kalder det en »usædvanligt stor sag«.

»Vores omfattende efterforskningsmæssige samarbejde med de involverede politikredse giver os løbende et mere og mere klart billede af de mange grove kriminelle forhold, som vi mistænker de seks sigtede personer for. Der udestår stadig et efterforskningsmæssigt arbejde, men vi forventer, at vi i løbet af de næste måneder kan aflevere sagen til anklagemyndigheden«, siger Kim Kliver.

Hjemmerøverierne blev begået fra november 2016 og et år frem.

Ved hjemmerøverierne er de sigtede personer sluppet afsted med smykker, penge og personlige effekter til en samlet værdi af mindst 1,5 millioner kroner, skriver politiet.