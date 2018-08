Politijagt lukkede Hovedbanen i flere timer: Fange slap fri ved at bytte identitet med fængselsgæst

Den fange, politiet jagtede onsdag aften ved Københavns Hovedbanegård, flygtede fra Vestre Fængsel samme aften klokken 19.30.

Det skete i forbindelse med et besøg i fængslets besøgsafdeling, hvor det lykkedes en besøgende og den varetægtsfængslede at bytte identitet.

Det oplyser Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

»Det er selvfølgelig noget, der ikke må ske, og det er naturligvis dybt beklageligt. Derfor har vi også øjeblikkeligt sat en intern undersøgelse i gang, der skal klarlægge, hvilke procedurer der har svigtet, og hvordan vi undgår lignende episoder i fremtiden,« siger områdedirektør Anne Erlandsen fra Kriminalforsorgen Hovedstaden.

Episoden blev opdaget kort tid efter, men det var på det tidspunkt lykkedes den varetægtsfængslede at forlade besøgsafdelingen. Den undvegne blev straks efterlyst hos Københavns Politi, der blandt andet ledte efter den pågældende på Københavns Hovedbanegård.

Københavns Politi valgte onsdag aften omkring klokken 21 at evakuere Københavns Hovedbanegård.

»Vi kan bekræfte, at vi leder efter en person. Der er tale om en undsluppen fange, og vi har mange politifolk derude for at fange vedkommende hurtigst muligt«, sagde vagtchef Henrik Brix TV 2 umiddelbart efter evakueringen.

Politiet oplyste siden til DR Nyheder, at den eftersøgte person ikke skulle være farlig.

Omkring klokken 22.45 blev Københavns Hovedbanegård åbnet igen, selvom fangen stadig var på fri fod.

Ifølge TV 2 og Ekstra Bladet stod fangen til at blive udleveret til Italien, hvor han blandt andet er sigtet for støtte til en terrororganisation. Det er ikke blevet bekræftet af Københavns Politi.