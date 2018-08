Betjente uddelte bøder til overnattende i autocampere

Skolernes sommerferie lakker i næste uge mod enden.

Mens tusindvis af danskere traditionen tro har været en tur sydpå, har andre været i sommerhus eller blot nydt den usædvanligt varme og tørre sommer på deres egen matrikel.

Også autocampere - fra både ind- og udland - har i høj grad været at finde på de danske veje i de seneste uger. Men det er ikke hvor som helst, at man må placere en autocamper, når natten trænger sig på.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi har man igennem længere tid modtaget henvendelser fra borgere, der har opdaget, at flere har valgt at parkere autocamperen og overnatte ved Vejers Strand i Sydvestjylland.

Skiltet ved Vejes Strand, der gør opmærksom på særlige restriktioner for campister på stedet. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Og det er til trods for, at et skilt på stedet gør det klart, at det er ulovligt for bl.a. autocampere at parkere ved stranden, nærmere betegnet på Vejers Havvej, i tidsrummet 21.00-07.00.

Men da det tilsyneladende ikke er noget, som autocampisterne er opmærksomme på eller har i sinde at rette sig ind efter, valgte betjente fra politikredsen tidligere på ugen at aflægge parkeringsarealet et besøg.

Således troppede betjentene tidligt tirsdag morgen op på stedet. Her viste det sig, at der var 16 autocampere, som holdt ulovligt parkeret, mens ejerne lå og sov indeni.

I hvert tilfælde blev der uddelt en bøde på 1.500 kr.

Som udgangspunkt er autocampere velkommen på landets campingpladser, ligesom der i flere byer og havne landet over er blevet indrettet særlige områder til autocampere, hvor man kan parkere i dagtimerne og om natten overnatte mod en mindre betaling.

Derudover er det tilladt for autocampere at parkere på flere offentlige parkeringspladser - medmindre det fremgår af skiltning på pladsen, at det ikke er lovligt, som det var tilfældet ved Vejers Strand.