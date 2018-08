Politiet med opsang til bilister: Nødsporet er til nødsituationer

Det sker desværre med jævne mellemrum, at trafikken på motorvejen går i stå, fordi der er sket en trafikulykke.

Oftest er det uvist for bilisterne, hvor lang tid de skal holde stille. Og for nogle kan den uvished kombineret med utålmodighed resultere i uhensigtsmæssige manøvrer.

»Det store flertal af bilister accepterer uden tøven situationens alvor. De indstiller sig på, at politi og redningsfolk skal køre i nødsporet for at komme hurtigt frem til ulykken, og at de har brug for tid at hjælpe de forulykkede og gøre motorvejen køreklar igen,« lyder det fra politiet i et opslag på Facebook, der fortsætter:

»Men vi oplever med jævne mellemrum unødvendig kørsel og ophold i nødsporet.«

Ifølge politiet benyttede flere bilister for tre uger siden eksempelvis nødsporet til at kante sig forbi en trafikuykke på Holbækmotorvejen, hvor en motorcyklist omkom.

Trængslen på danske veje stiger markant - og det fortsætter

Derudover er det politiets erfaring, at bilister bruger nødsporet til at tale i telefon, besørge eller sågar sætte medpassagerer af.

»Alle disse bilister overtræder loven og er til fare for dem selv og deres medbilister. Det er nemlig kun lovligt at køre og opholde sig i nødsporet, hvis bilen er i stykker, eller hvis det står skrevet på færdselstavler ved for eksempel vejarbejde,« påpeger politiet.

Opslaget skal ses som en opsang til de danske bilister. Og budskabet er klart: »Ordet skal tages bogstaveligt – nødsporet er til nødsituationer.«

Personer, som ulovligt kører eller standser i et nødspor, kan få et klip i kørekortet samt en bøde på 2.000 kr.