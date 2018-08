Tyve stikker hvert år af med hundredvis af våben

Hvert år forsvinder et større antal skydevåben fra private hjem og skytteforeninger i forbindelse med indbrud.

Ifølge de seneste tal fra Rigspolitiet lykkedes det således indbrudstyve at stikke af med 1116 våben i perioden 2012-2016.

Det svarer til cirka fire stjålne våben om ugen.

Nogle af dem dukker op, når de hårdeste kriminelle går i kødet på hinanden, og derfor er det ifølge vicepolitiinspektør i Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter Henrik Framvig nødvendigt at øge sikkerheden omkring de private våben.

- Det er meget vigtigt, at våbenejere tager reglerne alvorligt.

- Både fordi overtrædelser kan medføre bøde eller fængselsstraf, men også fordi vi gerne skulle kunne beholde den gode jagt- og skyttekultur, vi har i Danmark, uden at det går ud over vores alles sikkerhed, siger han.

Derfor har politiet i samarbejde med blandt andet Det Kriminalpræventive Råd og Danmarks Jægerforbund lanceret en ny kampagne, der skal gøre jægere, sportsskytter og andre med lovlige våben i hjemmet endnu bedre til at passe på dem.

Det viser sig nemlig, at flere af de indbrudsramte enten har opbevaret våben i et våbenskab, der ikke var ordentligt boltet fast, eller har haft nøglerne til skabet liggende et sted, hvor de var for lette at finde.

I Danmarks Jægerforbund mener hovedbestyrelsesmedlem Marie-Louise Achton-Lyng generelt, at de danske jægere har styr på sikkerheden.

- Jægerne gør alt efter loven, og når der er sager med våben, der bliver stjålet, så er det ofte planlagte indbrud, hvor man er gået målrettet efter våbnene.

- Og det er jo svært at gardere sig imod uden at lave sit hjem om til Fort Knox, siger hun.

Det er nemlig ikke altid så lige til at sikre sit våbenskab ved at boltre det fast med ekspanderende bolte, mener Marie-Louise Achton-Lyng:

- Problemet er jo, at vi er nogle, der bor i lejligheder eller bor til leje i et hus med gipsvægge, hvor man ikke bare kan ændre på konstruktionen.

Straffen for ikke at opbevare sit våben korrekt varierer fra bøde til ubetinget fængsel i særligt grove tilfælde.