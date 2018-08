Københavns Hovedbane blev lukket ned i flere timer på grund af politijagt

Københavns Politi valgte onsdag aften omkring klokken 21 at evakuere Københavns Hovedbanegård.

Det skete, fordi politiet jagtede en fange på fri fod.

»Vi kan bekræfte, at vi leder efter en person. Der er tale om en undsluppen fange, og vi har mange politifolk derude for at fange vedkommende hurtigst muligt«, sagde vagtchef Henrik Brix TV 2 umiddelbart efter evakueringen.

Politiet oplyste siden til DR Nyheder, at den eftersøgte person ikke skulle være farlig.

Omkring klokken 22.45 blev Københavns Hovedbanegård åbnet igen, selvom fangen stadig var på fri fod, ifølge Ekstra Bladets reporter på stedet.

Inden da var al trafik med fjern- og S-tog blevet indstillet til og fra Københavns Hovedbanegård, oplyste DSB og Banedanmark.

Togtrafikanter kan holde sig opdateret på, hvordan det påvirker deres rejse på Rejseplanen.dk.

Fangen er fortsat ikke blevet fundet onsdag aften kort før klokken 23.