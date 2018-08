Politiet efterlyser mandlig kondiløber i sag om overfald på rumænsk avisbud

Var du ude at løbe i området ved Plejerup i Odsherred tidligt om morgenen natten til onsdag?

Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at opklare en sag om et rumænsk avisbud, der natten til onsdag blev overfaldet af to mænd i Plejerup.

Under overfaldet skulle en mandlig kondiløber nemlig have passeret gerningsstedet, som var på strækningen mellem Nykøbingvej og Plejerup by natten til onsdag den 25. juli ca. klokken 04.00.

Politiet vil meget gerne i kontakt med kondiløberen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den mandlige kondiløber - som ikke er yderligere beskrevet - passerede offeret og to gerningsmænd ved gerningsstedet.

Der skulle være sket en kort ordudveksling mellem kondiløberen og den ene gerningsmand, før kondiløberen fortsatte ad Plejerupvej mod øst.

Offeret kørte i Bladkompagniets varebil af mærket Fiat Doblo fra Holbæk på rute 21 mod nord. På den sidste del af ruten blev offeret fulgt af en mørk BMW X5-model med tonede sideruder.

Avisbuddet blev hevet ud af sin bil og lagt på jorden af de to gerningsmænd. Gerningsmændene beskrives som:

»Mænd, 25-38 år gamle, ca. 190 cm. høje, muskuløse af bygning og begge med sort, kort hår,« lyder det i pressemeddelelsen.

Den ene gerningsmand bevogtede avisbuddet, mens den anden undersøgte avisbuddets varebil, før de begge flygtede i deres BMW af Plejerupvej mod øst.

Midt- og Vestsjællands Politi vil meget gerne i kontakt med den mandlige kondiløber og andre, der kan have set de to køretøjer i området før eller efter gerningstidspunktet.

Oplysninger i sagen gives til Midt- og Vestsjællands Politi, Lokal Efterforskning, på tlf. 46 35 14 48 eller via nærmeste politi på tlf. 114.

Politiet har ikke yderligere oplysninger eller kommentarer til sagen.