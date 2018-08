Politi: 14-årig pige voldtaget under fodboldstævne

Nordjyllands Politi efterforsker i øjeblikket en voldtægt, som fandt sted fredag aften under en fest i forbindelse med fodboldstævnet Dana Cup.

Det oplyser politikredsen onsdag middag i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet skulle en 14-årig pige på et tidspunkt have ledt efter en veninde, da hun mødte to unge mænd omkring Thomas Morrildsvej.

Mens den ene af de unge mænd kort efter forlod stedet, skulle den anden sammen med pigen have gået hen til et telt, hvori han ifølge politiet skulle have voldtaget den unge pige.

Pigen tog efterfølgende kontakt til en veninde og en vagt, som fik alarmeret politiet.

»Vi har efterforsket intenst i sagen, siden vi modtog anmeldelsen. Vi har foretaget flere afhøringer og sporsikring og tekniske undersøgelser på gerningsstedet,« udtaler den ansvarlige efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Ifølge ham har man fra politiets side hidtil valgt at være tilbageholdende med oplysninger af hensyn til den forurettede piges »meget unge alder«.

»Men vores efterforskningsskridt har indtil nu ikke kunne identificere en mulig gerningsmand,« påpeger vicepolitiinspektøren.

Han opfordrer derfor personer, der eventuelt ligger inde med oplysninger i sagen, om at henvende sig til politiet via tlf. 114.

Gerningsmanden beskrives som:

Mørk af udseende

Ca. 17 år

185 cm høj

Muskuløs

Kortklippet, sort hår - krøllet i siderne og nakken

Iført sort cowboyjakke, sorte cowboybukser og hvid T-shirt

Engelsktalende

Voldtægtssagen er den anden af sin slags under afholdelsen af dette års Dana Cup, der finder sted i Hjørring og har deltagelse af over 1.100 hold fra 45 forskellige lande.

En 16-årig rumænsk dreng er således blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Han er sigtet for natten til onsdag sidste uge at have voldtaget en 17-årig pige.