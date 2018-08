Ældre kvinde fundet død i svømmebassin

Natten til onsdag blev en 65-årig kvinde fundet livløs i et svømmebassin ved en villa i Nakskov.

Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Det var husets mandlige beboer, der fandt kvinden og klokken 00.36 alarmerede politiet.

Han har over for politiet forklaret, at den 65-årige ved midnatstid gik ud for at tage sig en dukkert.

Politikommissær Claus Jørgen Pedersen fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi oplyser til Lolland-Falsters Folketidende, at kvindens lig siden er blevet kørt til et nærliggende sygehus, hvor der skal foretages ligsyn for at fastslå dødsårsagen.

Det formodes, at kvinden fik et ildebefindede og i den forbindelse druknede.

Man mistænker altså ikke på nuværende tidspunkt, at der skulle være foregået noget mistænkeligt, påpeger politikommissæren.