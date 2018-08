Tre anholdt efter drab i København

Københavns Politi har onsdag anholdt tre personer, efter at en mand er blevet fundet dræbt på Amager.

Det bekræfter politikommissær Carsten Ahrends.

Manden blev fundet onsdag klokken 07 i vandet ved voldene mellem Amager og Christianshavn. Liget blev fundet på Amager-siden på hjørnet mellem Christmas Møllers Plads og Vermlandsgade på Amager.

Tre personer er anholdt.

Carsten Ahrends vil ikke kommentere, om de tre personer alle er sigtet for drab.

- De er i første omgang sigtet for drab, fordi de er blevet truffet derude. Men hvor meget de er involveret, er for tidligt at sige noget om, fortæller han.

Politiet formoder, at manden blev slået ihjel natten til onsdag. Man kan onsdag formiddag ikke oplyse om, hvordan han blev dræbt.

Det er også for tidligt at sige noget om motivet bag drabet.

Det formodede gerningssted ligger ikke langt fra Pusher Street på Christiania. Men ifølge Carsten Ahrends er der angiveligt ikke en forbindelse til den organiserede hashhandel.

- Det er der ikke noget, der tyder på. Men vi efterforsker naturligvis bredt, siger han.

Københavns Politi beder folk om at tage kontakt, hvis man ligger inde med oplysninger, der kan føre politiet på sporet af en opklaring.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.