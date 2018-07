18-årig fik bøde i sidste prøvesag om sexvideo

I den sidste prøvesag i det såkaldte Umbrella-kompleks om deling af en sexvideo med to 15-årige har en 18-årig mand i Vestre Landsret tirsdag fået en bøde på 2500 kroner.

Det oplyser senioranklager Jakob Nielsen.

Dermed slipper han billigere end ved Retten i Aarhus, der i februar idømte ham 30 dages betinget fængsel.

Allerede i byretten erkendte den 18-årige, at han ad to omgange havde delt videoen med i alt 10 personer.

Forskellen på straffen skyldes, at byretten fandt ham skyldig i distribution af børneporno.

- Men det frifandt et flertal i Vestre Landsret ham for. Man fandt, at kvaliteten af videoen var så dårlig, at man ikke kunne afgøre, om personerne var over eller under 18 år, forklarer Jakob Nielsen.

Derfor er den 18-årige alene dømt for blufærdighedskrænkelse og krænkelse af privatlivets fred.

Flere end 1000 unge er sigtet for i større eller mindre omfang at have delt den meget omtalte video.

Anklagemyndigheden udvalgte ni sager af forskellig grovhed, som man ville afprøve i retten. Otte af dem blev anket til landsretten, og med tirsdagens afgørelse er der faldet endelig dom i alle sagerne.

- Det har været væsentligt at få prøvesagerne afgjort ved retten for at få en rettesnor for, hvordan vi skal gribe resten af sagerne an, siger Jakob Nielsen.

Anklagemyndigheden skal nu læse afgørelserne grundigt igennem, før man afgør, hvad der skal ske i de øvrige omkring 1000 sager i Umbrella-komplekset.

Det er hos Statsadvokaten i København, at man gennemgår dommene og udsender retningslinjer for, hvordan de øvrige sager skal behandles.