Er gasflasker tyvenes nye guld? Politi advarer om ny tendens

Der er mange måder at fore sine lommer, og blandt tyve synes videresalg af stjålne gasflasker at være den seneste tendens.

Politiet i Nordjylland fortæller, at 79 gasflasker i weekenden blev stjålet fra en XL Byg-butik i Mariager, og episoden er ikke enkeltstående.

I Himmerland har der for nyligt været to andre tilfælde, om end antallet af gasflasker, der blev taget, var mindre.

For et par måneder siden advarede politiet i Viborg også om, at det havde set en stor stigning i tyverierne af gasflasker. I årets første fire måneder blev der i Midt- og Vestjyllands Politikreds alene stjålet mere end 300, hvoraf nogen senere dukkede op som gode tilbud i Den Blå Avis eller på Facebook.

Preben Møller, politikommissær ved Nordjyllands Politi og leder af efterforskningen, har endnu ikke oplysninger om, hvad de nordjyske tyve gør med gasflaskerne.

»Det er derfor, at vi sender denne melding ud. Tyvene er nødt til at opbevare flaskerne et sted, så vi håber, at der er nogen, der lægger mærke til, hvis der et sted pludselig er en masse gasflasker,« siger Preben Møller.

Politiet i Viborg advarede i maj til TV Midtvest borgere mod at lade sig friste til at købe billige gasflasker på nettet. Det er med stor sandsynlighed hærervarer, og skulle nogen være i tvivl, er hæleri også ulovligt for køberen. Det gode tilbud, kan derfor ende som en dyr omgang, sagde Christian Toftemark, politikommissær ved lokalpolitiet i Viborg, dengang.

Politiet advarer: Køb ikke billige gasflasker på nettet

Flaskerne, der er stjålet i weekenden, er gule letvægtsgasflasker af mærket Kosan Gas.

Preben Møller opfordrer borgere, der ser noget mistænkeligt, til at give ringe ind til politiet med oplysningerne på telefon 114.