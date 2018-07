Universiteter har indført mindstekrav til karaktersnit, bl.a. som følge af et stort frafald. Håbet er, at man dermed får fat i de "rigtige" studerende, der gennemfører studiet.

Meget opløftende, at den største flygtningegruppe er ved at bide sig fast i opsvinget, lyder det fra DA.

En halvanden meter lang kongeboa stak af hjemmefra og blev lørdag opdaget i en have på Allégade i Skive.

Flere end 100 familier er i øjeblikket drevet på flugt fra skovbrandene i området nord for Ljusdal i Sverige, hvor de danske brandmænd stadig arbejder på at slukke ilden og bremse de store brande.

Et voldsomt vejr er ved at passere Danmark. Der kommer mest nedbør i Jylland og muligvis på Fyn, oplyser DMI.

Tre af jordemoderskoles ansatte dør under angreb, mens 63 slipper levende derfra. To angrebsmænd er dræbt.

Kort før klokken 21 oplyser Banedanmark, at et træ er væltet ind i en køreledning mellem Sorø og Slagelse.

En udenlandsk turist erkendte, at han tog billeder af børn på stranden.

Et træ er lørdag aften væltet ned i en køreledning mellem Sorø og Slagelse, og det betyder, at al trafik er indstillet.

Temperaturen befinder sig i disse dage på omkring 30 grader. Det kan klares med bl.a. med skygge, strand og is, men hvordan klarer man det med 10 cm fedt og pels, som isbjørnene i Skandinavisk Dyrepark?

Copenhagen Suborbitals skulle have affyret raketten "Nexø II" i løbet af den kommende weekend.

Med nye vaner kan man gøre meget for at mindske sit daglige vandforbrug på badeværelset.

Munken er ked af sin hårde tone, men siger samtidig, at han er træt af arrogante turister.

