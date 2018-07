16-årig fængslet for voldtægt ved Dana Cup i Hjørring

En 16-årig dreng er ved Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, sigtet for at have voldtaget en 17-årig pige i forbindelse med fodboldstævnet Dana Cup.

Før dørene til retsmødet blev lukket, fortalte drengen, at han nægter sig skyldig, og han kærede da også fængslingen til Vestre Landsret.

Det oplyser senioranklager Anette Abildgaard til Nordjyske.

Voldtægten skete natten til onsdag, og fredag blev drengen, der kommer fra Rumænien, anholdt.

Ifølge vicepolitiinspektør Frank Olsen opholder den anholdte sig i Danmark i forbindelse med deltagelse i fodboldstævnet Dana Cup i Hjørring.

- Det er en meget alvorlig sag, som vi har efterforsket intensivt, lige siden vi modtog anmeldelsen, og derfor kunne vi i dag skride til anholdelse, sagde vicepolitiinspektøren fredag eftermiddag til Ritzau.

Af hensyn til den fortsatte efterforskning ønsker politiet ikke at dele flere oplysninger med offentligheden. Dog oplyser man, at anholdelsen sker på baggrund af spor fra gerningsstedet og vidneafhøringer.

Voldtægten skete kort efter midnat natten til onsdag på en sti eller i noget buskads ved Idræts Allé i Hjørring, hvor Dana Cup er i fuld gang med at blive afviklet.

Ifølge politiet havde det 17-årige offer deltaget i et arrangement ved stævnet tirsdag aften. Da hun var på vej hjem, bemærkede hun efter eget udsagn en person, der fulgte efter hende.

- Denne person overfaldt efterfølgende pigen og gennemførte en voldtægt, oplyste politiet fredag i en pressemeddelelse.