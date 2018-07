16-årig rumænsk dreng anholdt for voldtægt under stort fodboldstævne

Nordjyllands Politi har fredag anholdt en 16-årig dreng fra Rumænien, som politiet mistænker for en voldtægt begået i Hjørring kort før midnat den 25. juli.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen.

»Det er en meget alvorlig sag, som vi har efterforsket intensivt, lige siden vi modtog anmeldelsen, og derfor kunne vi dag skride til anholdelse,« siger Frank Olsen.

Politiet bekræfter samtidigt, at den mistænke befinder sig i Danmark i forbindelse med fodboldstævnet DanaCup i Hjørring. Nordjyllands Politi vil ikke på nuværende tidspunkt kommentere sagen yderligere, ud over at politiet kan oplyse, at anholdelsen sker på grundlag af spor fra gerningsstedet og vidneafhøringer.



17-årig pige har anmeldt voldtægt i Hjørring

Voldtægten skete 25. juli, kort efter midnat, ved Idræts Alle 43 i Hjørring, da den forurettede, der er en 17-årig pige, gik fra Vendia-hallen og videre via Thomas Morilds Vej og nord ad Idræts Alle, hvorunder pigen bemærkede en person, der fulgte efter hende. Denne person overfaldt efterfølgende pigen og gennemførte en voldtægt.

Politiet oplyser, at den anholdte sigtes for voldtægt og fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Hjørring lørdag formiddag. Politiet vil af hensyn til efterforskningen begære lukkede døre.