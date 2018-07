Tre drenge mistænkt for forsøg på at sætte ild til skole og bil

Torsdag kl. 17.35 opdagede et vidne, at der var sat ild til en skraldespand på Lunde Skole i Lunde. Vidnet, der ifølge JydskeVestkysten var en 15-årig dreng, fik slukket ilden med en pulverslukker, han hentede ved den nærliggende købmand.

Skraldespanden, der var sat ild til, stod under et udhæng, og der var derfor en reel fare for, at ilden ville antænde skolen. Vidnet så tre drenge køre fra stedet på en knallert.

Omkring kl. 04.00 opdagede et andet vidne en brændende bil på grusvej i Nørre Nebel. Bilen viste sig at væres stjålet, og da en mor om natten ringede til politiet og forklarede, at hendes søn havde været involveret i et biltyveri, snakkede politiet med sønnen og kunne derefter kæde de to brande sammen.

Syd- og Sønderjyllands Politi kender indentiteten på de tre drenge, der er i alderen 14-16 år. Alle tre drenge er fra lokalområdet.