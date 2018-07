Kvinde fængslet: Røveri fik mand til at hoppe fra tredje sal

En ung mand så sig onsdag i sidste uge nødsaget til at hoppe ud fra et vindue på tredje sal, da to røvere pludselig indfandt sig på hans hotelværelse.

Torsdag er en 36-årig kvinde så blevet varetægtsfængslet i 13 dage i sagen. Hun sigtes for sammen med to ukendte gerningsmænd at stå bag røveriet.

Røveriet udspillede sig på Hotel Østerport ved Østerport Station i København sent onsdag aften i sidste uge.

Efter overfaldet oplyste politiet, at manden befandt sig på sit hotelværelse med en kvinde, som han havde en aftale med, da to mænd kom ind på værelset og overfaldt ham.

De to røvere tildelte manden nogle tæsk og stjal hans penge, oplyste politiet.

- Efter at han har fået nogle tæsk, vælger han at springe ud ad vinduet, sagde efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen efter røveriet.

Den 36-årige kvinde blev torsdag stillet for en dommer i Københavns Byret. Retsmødet blev holdt for lukkede døre, men det blev oplyst, at kvinden nægter sig skyldig.

Hun ville gerne svare på spørgsmål, men da det er for lukkede døre, holdes hendes forklaring hemmelig.

Det står derfor ikke helt klart, præcis hvilken rolle kvinden spillede ved overfaldet. Dog lyder det i sigtelsen, at hun i forening med de to ukendte gerningsmænd tildelte offeret flere spark i hovedet og væltede ham bagover.

Her fik han yderligere slag mod hoved og bryst, og det var altså det, som angiveligt fik manden til at springe ud fra vinduet.

Ved at springe ud fra tredje sal faldt han syv meter, og det kostede ham ifølge politiet en brækket ryg og et åbnet benbrud.

Ifølge sigtelsen stjal kvinden sammen med sine medgerningsmænd en pengetaske med 3000 kroner.