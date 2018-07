Politiet dropper visitationszone i Odense uden våbenfund

Politiet i Odense kan ikke længere foretage visitationer af personer uden en konkret mistanke.

Politidirektøren ved Fyns Politi har nemlig besluttet ikke at forlænge en visitationszone, der blev indført efter to skudepisoder i byen 12. og 13. juli.

Ophævelsen sker på baggrund af resultatet af visitationerne og fordi, at der ikke har været flere skyderier.

Siden visitationszonen blev indført, har politiet ikke fundet nogen våben.

I perioden er der gennemført 22 visitationer. Her er fire personer blevet sigtet for mindre overtrædelser af lov om euforiserende stoffer.

Visitationszonen dækkede et område ved Vollsmose og Korsløkkeparken.

Da politiet oprettede zonen, fortalte vicepolitiinspektør Jørgen Andersen hvorfor:

- Der har i længere tid bølget en konflikt mellem nogle enkeltpersoner og deres medløbere. Der har været forskellige sammenstød og overfald, og det er endt i en spiral af gengældelse, sagde vicepolitiinspektøren dengang.

Han fortalte yderligere, at konflikten ikke umiddelbart bundede i et opgør i bandemiljøet.

I forbindelse med de to skyderier, som førte til indførelsen af visitationszonen, så vidner personer flygte til fods og på knallert.

Politiet har ikke fået meldinger om, at nogen skulle være blevet ramt ved de to episoder.

Politiet har siden 2004 kunnet oprette visitationszoner. Her kan betjente uden konkret mistanke visitere personer og deres køretøjer uden at have en konkret mistanke om, at de skulle have foretaget sig noget ulovligt.