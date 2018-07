Narkopåvirket bilist flygtede fra politiet med 220 km/t

Natten til onsdag fik politiet i Aars lidt ekstra fart på, da de skulle fange en mand, der havde en kende for meget fart på.

Patruljen kom kørende ad Aggersundvej i Aars, hvor patruljevognens ANPG-system slog ud for en bil, der befandt sig i højre side af rundkørslen. Det fortalte betjentene, at ejeren af bilen var frakendt kørekortet.

Betjentene kørte derfor ind i rundkørslen, tændte for det blå blink og satte kursen mod bilen. Men i stedet for at bremse op og holde ind, så accelererede føreren kraftigt.

Her kom speedometret op over de 220 km/t, inden både bilist og patruljevogn kom til næste rundkørsel, hvorefter bilen drejede ind og standsede.

En betjent fik hurtigt føreren til at slukke motoren og fik ham lagt i håndjern. Han bliver nu sigtet for at køre uden gyldigt kørekort og for at flygte fra politiet. Den 37-årige mand var desuden påvirket, og narkometeret blev derfor fundet frem.

Han blev testet positiv for både hash, amfetamin, metamfetamin og kokain. Han vil derfor også blive sigtet for at køre bil i påvirket tilstand.