Politiet afblæser jagt på kvinde og spædbarn fra Hjørring

Nordjyllands Politi annullerer efterlysningen af en kvinde fra Hjørring, der forsvandt med sit spædbarn tidligere på måneden.

Det oplyser DR Nordjylland onsdag middag.

Den 45-årige kvinde blev efterlyst 9. juli på opfordring fra Hjørring Kommune, der frygtede for den nyfødte datters trivsel.

Kommunen mener imidlertid ikke længere, at der er grundlag for at tvangsfjerne barnet, og derfor er efterlysningen heller ikke længere aktuel.

Ifølge kvindens advokat, Anders Brøndtved, valgte kvinden at flytte til Tyskland, da hun blev klar over, at kommunen ville fjerne hendes to børn.

Nu har kommunen så erkendt, at man ikke længere har hjemmel til at fjerne børnene, fortæller advokaten til DR Nordjylland.

Politiet efterlyser kvinde og spædbarn

Kommunen har tidligere afvist at kommentere sagen, da der er tale om en personsag.

Derfor er det heller ikke klart, hvordan situationen skal have udviklet sig i de forgangne uger, således at børnene ikke længere kan kræves fjernet.