Kvinde meldte sin familie for incest - men alt var løgn

Bornholms Politi har i juli efterforsket, hvad der lignede en grov sag om incest, vold og voldtægt gennem en årrække.

En 24-årig kvinde anmeldte sine forældre og to søskende til politiet, og det førte til, at de fire sad fængslet i en kort periode.

Men det viste sig, at omstændighederne ikke var, som kvinden havde hævdet. Faktisk var hendes forklaring opspind fra ende til anden.

- Vi efterforskede det og fandt ud af, at det ikke kunne hænge sammen, fortæller chefanklager Benthe Pedersen Lund.

Kvinden har erkendt, at det var løgn. Hun blev - ret usædvanligt - onsdag selv varetægtsfængslet for falsk anmeldelse.

- Den er meget grov den her sag. Det er meget unikt. Jeg har aldrig oplevet nogen blive varetægtsfængslet for det, siger Benthe Pedersen Lund.

Chefanklageren fortæller, at dommeren i sin kendelse lagde vægt på grovheden af kvindens beskyldninger.

- Det er så groft at beskylde nogen for disse meget, meget alvorlige sigtelser. Derfor har retten fundet, at retshåndhævelsen kræver, at hun ikke er på fri fod.

I første omgang er den 24-årige kvinde varetægtsfængslet til 8. august. Herefter skal en dommer tage stilling til, om hun fortsat skal sidde bag tremmer.

Benthe Pedersen Lund fortæller til mediet Bornholm.nu, at kvinden fandt på løgnene, fordi hun følte, at hun ikke havde fået nok opmærksomhed.

Samtlige involverede i sagen er lokale fra Bornholm.

Kvindens familie blev anholdt 4. juli. De blev alle løsladt to dage senere.