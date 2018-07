Første gang: Nørrebro-imam tiltales for at bifalde drab på jøder

Ordene faldt i marts 2017 i en moské på Nørrebro i København. Her sagde imamen bl.a.:

»Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: "O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham".«

Dette er imamen tiltalt for Imamen er tiltal for at sige følgende: »Et kalifat, der bringer med sig alt det gode, retledning, retfærdighed og barmhjertighed. Himlen vil lade hvert enkelt dråbe falde, og jorden vil lade hvert enkelt plante gro som udtryk for Guds tilfredshed over den kommende stat, den retledede kalifats stat, der vil reparere, hvad Vesten har korrumperet. Og fra denne muslimske nation vil der med Guds tilladelse rejse sig et kalifat, der indfører Guds Sharia og genopliver Guds budbringers sædvane, og som udfører Jihad for Guds sag, og forener den muslimske nation efter opløsning og disintegration, og som befrier Al-Aqsa moskeen fra zionisternes afskum, således at udsagnet fra Guds budbringer, fred være med ham, kan realiseres: ’Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ’O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig , så kom og dræb ham’’. Så vil den retledende stat blive realiseret, som vil indføre Guds Sharia og forene Guds tilbedere og rejse denne her nation, og udføre Jihad mod dens fjender, og befri Jerusalem, og rive den jødiske entitet op med rødderne, denne kolonialistiske korstogsbase.«

Og tilsyneladende fandt man ikke noget problem i disse ord, for moskéen optog talen og lagde den ud på Facebook og YouTube. Men nu rejser anklagemyndigheden tiltale mod imamen for at bifalde drab på jøder. Det oplyser man i en pressemeddelelse.

»Det er tale om grove udtalelser, og jeg mener, at det er helt rigtigt, at retten nu får lejlighed til at vurdere sagen,« udtaler vicestatsadvokat Eva Rønne fra Rigsadvokaten.

Det er første gang, at anklagemyndigheden rejser tiltale efter straffelovens paragraf 136, stk. 3, som blev den 1. januar 2017. Efter bestemmelsen straffes den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger visse strafbare handlinger.

»Det har altid været ulovligt at bifalde drab på en befolkningsgruppe, men det er nyt, at vi nu har en bestemmelse målrettet hadprædikanter, som kan give op til tre års fængsel,« lyder det fra vicestatsadvokat Eva Rønne.

Hun understreger, at det er lovligt at citere religiøse skrifter som Koranen og Bibelen, men strafbart, hvis eksempelvis drab på en befolkningsgruppe bliver bifaldet, og at den religiøse forkynder samtidig gør ordene til sine egne.

Imamen er også tiltalt for racisme.

Straffesagen skal føres ved Københavns Byret som en domsmandssag, men er endnu ikke berammet.

Det var Det Jødiske Samfund, som valgte at politianmelde imamen efter dennes prædiken i moskéen i Heimdalsgade i København. Dengang sagde professor i koranstudier ved Københavns Universitet Thomas Hoffmanns til Jyllands-Posten, at sagen var alvorlig, fordi imamen blandede ældgamle tekster med den aktuelle politiske situation:

»Jeg kan sådan set godt forstå, at Det Jødiske Samfund har meldt det til politiet, for det minder meget om løbeseddelssagen fra 2002, hvor Hizb ut-Tahrir havde samlet uddrag fra Koranen og koblet det til den aktuelle situation; zionismen, Israel og Jerusalem.«

Nørrebro-moskéen har fundet vej til medierne adskillige gange og er blevet sat i forbindelse med rabiate muslimer og hadprædikanter.

Moskeen har tætte bånd til den islamistiske forening Hizb ut-Tahrir og flere af hovedpersonerne fra de senere års terrorsager er kommet på adressen. Det gælder for eksempel boghandleren fra Brønshøj, Said Mansour, og Lars Hedegaards formodede attentatmand, Basil Hassan, som menes dræbt i Syrien.