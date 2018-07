Kvinde anklagede eks for voldtægt: Endte med selv at blive dømt

Det er ikke altid, at skilsmisser ender lykkeligt. Det gjorde det i hvert fald ikke for en 37-årig kvinde og hendes eksmand, da hun valgte at anmelde ham for voldtægt tilbage i oktober 2016.

Voldtægten havde dog aldrig fundet sted, og det var politiet hurtige til at opdage. Kvinden endte derfor med selv at blive sigtet, og nu er hun altså også blevet dømt for den falske anklage af eksmanden.

Det skriver Roskilde Dagblad.

Den 37-årige kvinde fra Frederikssund endte med at få en forholdsvis mild straf for den falske anklage, da retten anså risikoen for, at hun ville begå sådan kriminalitet igen, for meget ringe.

I retten forklarede kvinden, at hun var blevet skilt fra manden et halvt års tid før anklagen fandt sted, og altså var blevet kæreste med en anden mand, der udsatte hende for psykisk terror og altså i sidste endte pressede hende til at oprette den falske anklage mod eksmanden.