Udvist kom igen til København - og igen for at besøge syg mor

En udvist kroatisk mand fra en meget omtalt familie er på ny dukket op i Danmark, selv om han har forbud mod indrejse.

Politifolk traf den 44-årige mand på Istedgade i København, og i et retsmøde i Københavns Byret fredag har han erkendt at have overtrådt forbuddet. Han er udvist for bestandigt.

I retsmødet har manden der tidligere er dømt for blandt andet et hjemmerøveri i Kastrup, forklaret, at han ville besøge sin mor, der er meget syg.

Også sidste år rejste han til København. Her blev han opdaget i en tøjbutik, hvor de ansatte mente, at han ville stjæle. Også ved den lejlighed angav han morens alvorlige sygdom som årsag til sin opdukken på dansk jord, skrev Ekstra Bladet dengang med hans forsvarer som kilde.

Fredag har den 44-årige tilstået lovovertrædelsen. Ulovlig indrejse giver som regel fængsel i 20 dage eller mere. Dommen i det nye tilfælde ventes afsagt om seks dage.