Har du set noget mistænkeligt? Politiet offentliggør billede af efterlyst mand og bil efter drabsforsøg

Nordsjællands Politi har valgt at tage nye midler i brug i forsøget på at opklare en skudepisode på Lundtoftevej i Lyngby, der bliver betragtet som et drabsforsøg.

Politiet vil gerne i kontakt med en mand, der sættes i forbindelse med drabsforsøget, samt have informationer om en sølvgrå BMW 125i.

Drabsforsøget blev begået den 11. juli, hvor der blev afgivet skud fra bilen med registreringsnummeret BS 71 234, der blev stjålet i København i marts og torsdag blev fundet udbrændt i Allerød.

Politiet vil gerne have oplysninger om, hvem der har kørt bilen i løbet af de seneste fire måneder.

Manden er i 20'erne og har mellemøstligt udseende, oplyser politiet.

Foto: Nordsjællands Politi

»Vi vil meget gerne høre fra nogen, der har information om manden eller bilen. Det kan både omhandle mandens eller bilens færden, ligesom vi også gerne vil have sat et navn på manden, idet han er interessant for sagen. Jeg kan af efterforskningsmæssige grunde dog ikke på nuværende tidspunkt fortælle, hvorfor han er interessant for sagen,« siger politikommissær Allan Lørup fra Nordsjællands Politi.

Tirsdag den 17. juli blev der ligeledes skudt i Lyngby, og Nordsjællands Politi arbejder ud fra en teori om, at de to skyderier hænger sammen, og at de skyldes en lokal konflikt imellem to kriminelle grupperinger.

»Den slags opførsel er fuldstændig uacceptabel, hvilket er en af grundene til, at vi relativt hurtigt efterlyser en interessant person med billede. Skyderi i det offentlige rum, og endda ved højlys dag, hører ingen steder hjemme, og derfor efterforsker vi begge skudepisoder intenst«, siger Allan Lørup fra Nordsjællands Politi.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114.