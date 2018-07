Elever stjal nøgle: Forældre fik regning på 128.000

Det er ikke billigt at sende sine børn på efterskole, men for forældrene til tre tidligere elever på Farsø Efterskole blev det nok lidt dyrere, end de først havde regnet med, da eleverne besluttede sig for at have deres egen nøgle til efterskolen.

Det skriver Nordjyske

Vestre Landsret har nemlig stadfæstet en dom fra Retten i Aalborg, der siger, at elever og forældre altså skal af med 128.000 kroner, der dækker over, at efterskolen måtte se sig nødsaget til at udskifte alle skolens låse. Oveni kommer der sagsomkostninger på omkring 50.000 kroner.

Nøgletyveriet skete tilbage i 2014, hvor de tre drenge var bosat henholdsvis i Aalborg, Frederikshavn og Thisted. Drengen fra Aalborg har erkendt i retten, at han valgte at få nøglen kopieret i Salling i Aalborg.

Netop drengen fra Aalborg var den eneste, der var over den kriminelle lavalder og blev derfor også tiltalt for tyveri. Ved Retten i Aalborg fik han i en tilståelsessag i 2016 også en dom på seks dagbøder hver af 400 kroner.

Da skolen tilbage i 2014 fandt ud af, hvem der havde taget hovednøglen, blev de tre drenge bortvist. Man viste dog ikke fra skolens side, hvor mange eksemplarer af nøglen, der reelt florerede, og valgte derfor at udskifte samtlige låse på skolen.

Drengene har forklaret, at de tænkte, det ville være smart med en hovednøgle til skolen, så de ikke blev nødt til at kontakte en lærer, hver gang de ville skaffe sig adgang til de faciliteter, der normalt var låst. Det var eksempelvis skolens hal eller bod.