Mand påtalte hærværk mod biler og blev jagtet med kniv

Da en 42-årig mand sent onsdag aften gav to mænd en påtale for at lave hærværk på biler, der stod parkeret i Vestergade i Slagelse, reagerede mændene ved at jagte ham med en kniv.

Det oplyser Sydsjællands Politi.

- Da manden giver dem en påtale, vælger de at jagte ham med en kniv og true ham på livet. Manden bliver dog ikke ramt, siger vagtchef Kent Edvardsen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.41. Kort forinden - klokken 23.37 - modtog politiet en anden anmeldelse om et overfald ud for Bagervej 25 også i Slagelse.

Det skulle vise sig at være de samme to mænd, der stod bag.

- De to mænd slår en 18-årig mand ned. Han tager efterfølgende på skadestuen, fordi han bløder fra hovedet, men han er ikke kommet slemt til skade, siger Kent Edvardsen.

De to mænd, der begge er fra lokalområdet, er blevet anholdt og har fået konfiskeret to slagvåben.

Politiet kender endnu ikke baggrunden for overfaldet.