Knap halvdelen af de indsatte har ikke dansk baggrund

Det er efterhånden stort set lige så almindeligt at møde en Hassan som en Henrik, hvis man besøger et dansk fængsel.

Ifølge nye tal fra Kriminalforsorgen er der næsten lige så mange indvandrere, efterkommere og udlændinge uden tilknytning til Danmark i landets fængsler og arresthuse, som der er fanger med dansk oprindelse. Det skriver Kristeligt Dagblad.

56,5 procent af de fængselsindsatte var i 2017 af dansk oprindelse, og 43,5 procent havde udenlandsk baggrund.

Opdelingen af de indsattes etnicitet siger ikke noget om statsborgerskab. Ser man på antallet af indsatte fordelt på statsborgerskab, udgør indsatte uden dansk statsborgerskab 27,8 procent.

Somalierne og irakerne er to af de største minoritetsgrupper i landets fængsler og arresthuse.

Den store andel indvandrere, efterkommere og udlændinge bag lås og slå skyldes ifølge avisen blandt andet, at mange etniske danskere får mildere domme end personer med udenlandsk baggrund og derfor afsoner med fodlænke.

Ifølge avisen er andelen af indsatte med udenlandsk herkomst steget med mere end 40 procent siden 2005.

- Det er desværre en udvikling, der ikke har haft den store opmærksomhed. For det giver nogle særlige udfordringer i forhold til sprogbarrierer, der betyder, at det er svært at tale konflikter ned.

- Samtidig kommer nogle indvandrere og efterkommere i fængsler fra miljøer, hvor respekten fra myndigheder ligger på et meget lille sted, siger René Larsen, forbundssekretær i Fængselsforbundet.

Han henviser til det stigende antal overfald mod fængselsbetjente, som indvandrerbanden Loyal to Familia tegner sig for en del af.

Ser man alene på Københavns Fængsler er de indsatte med dansk oprindelse endda i mindretal.

Kun 28,7 procent af de indsatte i Københavns Fængsler havde dansk oprindelse i 2017. Sidste år udgjorde indsatte med dansk oprindelse i Københavns Fængsler 32,8 procent.

Det skaber problemer, siger tillidsmand i Københavns Fængsler David Jensen. Han peger på, at der mange, som fængselsbetjentene ikke kan tale med, og det kan give konflikter.