4.100 risikerer bøde for at dele opslag om voldtægtssigtet

Flere end 4.100 facebookbrugere kan have brudt et navneforbud, da de har delt et opslag på Facebook, hvor en mistænkt for en voldtægt af en niårig bliver hængt ud.

Det skriver DR Nyheder. Foruden navneforbuddet kan opslaget være ulovligt, da der fremsættes trusler, lyder det ifølge mediet fra politi og en lektor i strafferet.

Blandt andet står der ifølge DR Nyheder i opslaget, at "han skulle kastreres af en bidsk hund og brændes."

Overtrædelse af et navneforbud kan straffes med en bøde, og trusler kan straffes med fængselsstraf eller bøde.

Ifølge Dagbladet Holstebro-Struer undersøger Midt- og Vestjyllands Politi, om opslaget er ulovligt.

- Vi vurderer, at der kan være sket brud på både navneforbuddet og databeskyttelsesloven i opslaget, siger politiinspektør Ole Henriksen til avisen.

Den sigtede er mistænkt for at stå bag en voldtægt af en niårig pige i Vinderup nord for Holstebro i juni. Forbrydelsen skal være sket den 13. juni. og politiet anholdt manden den 22. juni.

Den mistænkte mand nægter sig skyldig.

Ifølge politiet blev pigen lokket ind i en mands bil, og manden kørte efterfølgende rundt med hende i godt to timer.

Retten i Herning har nedlagt et navneforbud i sagen, og det betyder, at det er ulovligt at offentliggøre den sigtedes identitet.

Birgit Feldman, der er lektor i strafferet på Aalborg Universitet, fortæller, at selv om man ikke selv har skrevet opslaget, så bryder man også navneforbuddet ved at dele det.

- Man skal jo huske, at hvis vedkommende senere hen bliver dømt, så bortfalder navneforbuddet, men på nuværende tidspunkt har domstolen sagt, at der er grunde til, at det ikke skal ske nu, siger hun til DR Nyheder.

Ifølge Dagbladet Holstebro-Struer blev facebooksiden, hvor opslaget har optrådt i to uger, slettet tirsdag eftermiddag.

Pressekonsulent ved Midt- og Vestjyllands Politi Mette Holm siger til TV MidtVest, at der i første omgang er fokus på, om selve opslaget er ulovligt. Men hun afviser ikke, at man også vil se kommentarsporet efter.

- Vi undersøger lige nu hovedforholdet, og så tager vi stilling til efter, om der er andre relaterede forhold, siger hun til tv-mediet.