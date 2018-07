"Dørsælger" narrede 88-årig dame: Ville demonstrere sine cremeprodukter

En 88-årig kvinde blev tirsdag formiddag offer for en særdeles opfindsom tricktyv. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

En mand bankede på kvindes dør i hendes hjem i Fruegade i Slagelse omkring kl. 12 under påskud af at ville sælge creme.

Det lykkedes manden at få adgang til kvindens hjem, fordi han angiveligt ville demonstrere sine produkter, og han lovede samtidig den 88-årige en gave, som han han bare lige skulle hente udenfor. Det skete så ikke.

I stedet for opdagede kvinden, da manden var forsvundet, at hun havde fået stjålet en halskæde, et armbånd, et ur og et mindre kontant beløb.

Tyven beskrives som en ca. 30-35-årig mand, 160-165 cm høj og dansk af udseende. Han var solbrændt, almindelig af bygning og havde mellemlangt, brunt hår. Manden talte dansk og var iført en kortærmet skjorte og mørke bukser.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi undersøger sagen og hører gerne fra vidner, der har set noget mistænkeligt på stedet. Vidner kan henvende sig på telefon 114.