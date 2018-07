Politimand frifindes - myndigheder får kritik i børnesag

En politimand og hans hustru frifindes onsdag for en anklage om, at de skulle have udsat deres to børn for vold.

I timerne før dommen i Retten i Roskilde retter de to tiltaltes forsvarere kritik af såvel politiet som anklagemyndigheden.

- Det er en ulykkelig sag, som er blevet meget uhensigtsmæssigt håndteret, siger den ene, advokat Stine Gry Johannessen.

- Kommunen kunne have budt ind med hjælp til forældrene til at håndtere et barn med temperament. At gøre det til en politianmeldelse, som fører til et anklageskrift om mishandling, er synd for familien, siger hun.

I sit indlæg til retten opfordrede anklageren, fuldmægtig Ulrik Birk Gotfredsen, derimod til at straffe moren med ubetinget fængsel i seks måneder og faren med fire måneder.

Sagen begyndte en dag i januar. Om morgenen havde der været en konflikt i hjemmet. Parrets ene datter på otte år blev afleveret i SFO'en med mærker på halsen og på armen.

Mærkerne blev fotograferet under en børnesamtale med en socialrådgiver samme dag, og senere på ugen blev såvel den otteårige som lillesøsteren på fire afhørt af politiet i et børnehus.

I retten har moren sagt, at det ikke var bevidst, at hun kom til at rive datteren på halsen.

Påstanden i tiltalen lød, at børnene i halvandet år ugentligt var blevet udsat for hårde tag i armen, og at de var blevet slået, nevet og revet.

- Vi har fundet, at der ikke er tilstrækkeligt bevis, siger retsformanden - hverken for såkaldt almindelig eller for farlig vold.

Dette er også budskabet fra forældrenes forsvarere, der som nævnt langer ud efter myndighederne.

- Arbejdet er ikke gjort ordentligt, siger farens advokat, Martin Cumberland.

Hans kritik går dels på anklagemyndighedens beslutning om overhovedet at rejse sagen. Og dels på kvaliteten af en afhøring, der er optaget med video. Den otteårige fik flere gange tale om ledende spørgsmål, mener Cumberland.

På et tidspunkt spurgte afhøreren for eksempel: "Gør hun noget, der gør ondt hver gang?"

- Her lægges noget i mundet på barnet. Afhøreren forudsætter, at mor har gjort noget, der gør ondt, siger forsvareren.

Under sagen er det kommet frem, at i hvert fald det ene barn jævnligt med et tag i armen blev ført ned på sit værelse.

- Det kan godt være, at der har været et højt konfliktniveau i familien, men det er ikke det samme som vold, siger forsvareren.

Antallet af indberetninger til kommunerne om børn er steget kraftigt. Sidste år voksede antallet med 12 procent, har DR Nyheder rapporteret.