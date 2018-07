Skyderier i Lyngby kan være opgør mellem kriminelle grupper

To gange i løbet af en uge er der blevet affyret skud fra biler i området ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU, i Lyngby.

Nordsjællands Politi arbejder ud fra en teori om, at skyderierne hænger sammen, og at de skyldes en lokal konflikt mellem to kriminelle grupperinger. Det fremgår onsdag af politiets døgnrapport.

Ikke desto mindre forekommer opklaringen dog ikke nært forestående, oplyser vagtchef Søren Bjørnestad.

- Vi ved ikke, hvorfor der er blevet skudt, og tilsyneladende er ingen blevet ramt, siger vagtchefen.

Senest skal ukendte gerningsmænd tirsdag aften kort før klokken 21 have sendt en skudsalve afsted på Akademivej.

Vidner har fortalt politiet, hvordan en mørk Audi stationcar kom kørende ad Akademivej med en pistol hængende ud fra vinduet.

Ved krydset mellem Akademivej og Kollegiebakken standsede bilen, hvorefter en person stillede sig bag bilen og affyrede adskillige skud.

Efterfølgende er det lykkedes politiet at beslaglægge Audien nær Paul Bergsøe Kollegiet i Nærum. Den skal nu undersøges nærmere.

Nogenlunde samme scenarie udspillede sig onsdag eftermiddag i sidste uge i krydset mellem Akademivej og Lundtoftevej.

Her skal skuddene være blevet affyret fra en større sølvgrå bil, og efterfølgende fandt man flere skudhuller i en lille mørk bil.

- Ejeren af den mørke bil henvendte sig efterfølgende til os og sagde, at han havde funder huller i sin bil. Der er tale om en helt almindelig mand, som havde haft sin bil parkeret i området, siger Søren Bjørnested.