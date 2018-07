Politi advarer borgere om afpressende mails: Flere er blevet truet med at få afsløret "intim video" af sig selv

Flere borgere i det nordsjællandske har de seneste dage sendt nogle usædvanlige anmeldelser afsted til politiet. De har nemlig oplevet, at modtage en mail, hvori de bliver afpresset om deling af "intime" videoer, hvis de altså ikke lige hoster op med Bitcoins, der svarer til en værdi af 3.000 dollars.

Nordsjællands Politi oplyser på Facebook, at mailen påstår at have video af én, mens man har været inde og besøge hjemmesider med erotisk underholdning, som de har optaget via ens webcam.

Politiet skriver, at de anbefaler, at man ignorerer mailen, da de finder det yderst usandsynligt, at så mange borgere skulle være blevet filmet på samme tid.

»Det skulle undre os meget, hvis så mange personer her i Nordsjælland skulle være blevet filmet på denne måde på cirka samme tid, og da vi i disse dage samtidig heller ikke har modtaget nogen anmeldelser om, at en sådan video rent faktisk er blevet delt, er indholdet i mailen med største sandsynlighed svindel og humbug, og du skal derfor bare ignorere indholdet,« skriver Nordsjællands Politi på Facebook.

De skriver dog også, at hvis man har en mistanke om, at en sådan video rent faktisk findes, bør man kontakte politiet frem for at efterkomme mailens krav.

Politiet oplyser også, at de anbefaler at man opdaterer sit antivirusprogram og benytter forskellige passwords til forskellige konti og skifter disse ofte. De skriver også, at det måske ikke skader at dække computeres webcam til med et stykke tape.