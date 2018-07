Indsatte står i kø for at forlade bander - mange får nej

Landets fængsler oplever for tiden en usædvanligt stor interesse fra bandemedlemmer, som ønsker at få hjælp til at lægge bandelivet bag sig.

- Vi ser en fordobling i antallet af indsatte, der henvender sig for at komme i exit, men vi må også afvise flere end hidtil, siger sikkerhedskonsulent i Kriminalforsorgens bandeenhed Trine Bruun til Berlingske.

Man opgør ikke, hvilke bandegrupperinger henvendelserne kommer fra, men ifølge Trine Bruun er der "mange flere" henvendelser fra medlemmer af Loyal To Familia (LTF) end tidligere.

Stigningen er delvis forventelig, skriver Berlingske. Interessen for exitforløb er nemlig typisk i tiden efter en konflikt.

Således var det ventet, at der ville komme et udslag efter sidste års bandekonflikt, hvor der alene i København var 42 skyderier på åben gade, og tre personer blev dræbt.

Den omstændighed forklarer dog ikke tendensen alene.

- Det handler også om Bandepakke III, fordi de indsatte bandemedlemmer nu får at vide, at de ikke kan prøveløslades, hvis de ikke går i exitforløb, siger Trine Bruun til Berlingske.

Kriminalforsorgen accepterer dog ikke ønsket om prøveløsladelse som den eneste motivation for, at bandemedlemmer vil i exitforløb.

Den indsatte skal også være afklaret med et permanent farvel til bandelivet. Hvis det ikke er indtrykket, bliver anmodningen afvist, og ifølge Trine Bruun sker det i mere end en tredjedel og i nogle perioder i halvdelen af tilfældene.

For tiden er over 400 bandemedlemmer enten i færd med at afsone en straf eller venter i varetægt på, at deres sager kommer for retten.

I de første fem måneder af 2018 var 70-80 bandemedlemmer i exitforløb, oplyser Kriminalforsorgen til Berlingske.